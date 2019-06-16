Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видеоРИА Новости 10:11

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

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