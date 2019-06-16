Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видеоРИА Новости 10:11
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Регистратор КамАЗа снял момент за секунду до ДТП с 8 погибшими под Воронежем
МОЁ! Оnline Воронеж09:07
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Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
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Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
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Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
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В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Обновлено в 08:06
Транспорт
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Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
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