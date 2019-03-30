Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видеоИзвестия 05:15
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как иномарка Genesis G70 на высокой скорости вылетает на перекресток, зацепляет «Газель» и врезается в автомобиль, который едет по встречной.
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Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском мог быть пьяным на момент ДТП
Петербургский дневник06:54
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Политика
Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Гаджеты
Apple официально отказалась от беспроводной зарядки AirPower
Впервые компания заявила о разработке беспроводного зарядного устройства AirPower во время официальной презентации iPhone X в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное
В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Космос
Россия может отправить на орбиту космический мусоросборщик
Обновлено в 04:47
Политика
Рогозин на украинском описал самолет «не для олигархов»
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
Обновлено в 06:56
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Футбол
Дриусси: совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси считает, что покинул «Ривер Плейт» слишком рано.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Театры
В Алтайском крае вспоминают Валерия Золотухина
В Молодежном театре Алтая, который теперь носит имя Золотухина, рассказали, что в День памяти артиста здесь покажут спектакль "Храни тебя Бог !" по его произведениям.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160
Британские ВВС отслеживали Tу-160 совместно с НАТО и «обеспечили, чтобы они не вошли в суверенное воздушное пространство Соединенного Королевства», отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука
Обновлено в 06:13
Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Авто
Компания Hyundai доработала 275-сильный хот-хэтч Veloster N
Корейская марка представила модернизированный концептуальный хот-хэтч Veloster N. Доработанный хот-хэтч Veloster N получил усиленные тормоза, перенастроенную гоночную подвеску, а также аэродинамический обвес из карбона, в который входит передний сплиттер, боковые «юбки», диффузор и задний спойлер.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Транспорт
«Яндекс.Такси» не исключает повышение цен при ограничении работы «уставших» водителей
Компания «Яндекс.Такси» допускает возможное повышение цен на тарифы поездок, если время работы «уставших» таксистов будут ограничено, сообщил директор компании Тигран Худавердян.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Мария Максакова разнесла свою мать
Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову.
Обновлено в 03:56
Общество
Экологическая акция «Час Земли» пройдет сегодня по всему миру
Акция «Час земли» организована Всемирным фондом дикой природы (WWF).
Обновлено в 05:34
Общество
Климатолог рассказал о причинах высоких темпов потепления в России
Потепление в России идет быстрее среднемировых темпов из-за близости к Арктике, заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
Обновлено в 05:56
Технологии
VPN-сервисы отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года
Обновлено вчера в 16:38
Футбол
«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
Обновлено в 06:57
Политика
Болтон: в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:20