Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видеоИзвестия 05:15

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта. На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как иномарка Genesis G70 на высокой скорости вылетает на перекресток, зацепляет «Газель» и врезается в автомобиль, который едет по встречной.

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

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