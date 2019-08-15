Происшествия

Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видеоИзвестия 15:09

Момент прохождения Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, через стаю чаек и попадание птиц в двигатель самолета попали на видео.
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с чего всё началось

Громкий хлопок при взлете А321 попал на видео. Это чайки угодили в двигатель

Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.
Телеканал 360°02:47

Подробнее о событии

Появилось видео попадания птиц в двигатель A321

Lenta.ru15:35

Громкий хлопок при взлете А321 попал на видео. Это чайки угодили в двигатель

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Момент столкновения A321 с птицами попал на видео

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Момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео

Газета.Ru03:18

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Вести.Ru03:12

Опубликована запись попадания птиц в двигатель лайнера «Уральских авиалиний»

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
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