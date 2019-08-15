Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видеоИзвестия 15:09
Момент прохождения Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье, через стаю чаек и попадание птиц в двигатель самолета попали на видео.
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с чего всё началось
Пассажир, который оказался на борту самолета A-321, снял видео экстренной посадки. Оно оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно птиц, а затем слышен хлопок.Телеканал 360°02:47
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