В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства для больного ребенка В Москве таможенники задержали на почте женщину, заказавшую лекарство для ребенка, возбуждено уголовное дело.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила первенца У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын. 44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой.

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Происшествия Посадившие в кукурузном поле самолет пилоты учились в Петербурге Благодаря профессионализму и мастерству, пилоты посадили самолет в поле. При этом оба мужчины учились на берегах Невы.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Происшествия Волонтер «Лизы-Алерт» рассказала, как нашла пропавшего в тайге ребенка Волонтер «Лизы-Алерт» Татьяна Филиппова, прибывшая в Омскую область на поиски трехлетнего ребенка из Москвы, рассказала, как нашла его посреди болота в лесу.

Армия и оружие В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Происшествия Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом "Работа аэропорта временно остановлена", - говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Все пассажиры и экипаж покинули самолет.

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Происшествия Волк напал на спящую в палатке семью Как сообщает издание The Mercury News, семья из Нью-Джерси ночевала в кемпинге в национальном парке Банф, когда на них напал волк.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.

Происшествия В Японии из-за тайфуна 1,7 тысячи человек провели ночь в аэропорту Не менее 1,7 тысячи человек провели ночь с четверга на пятницу в аэропорту Кансай в Осаке.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Общество Собянин рассказал о реставрации Северного речного вокзала Реставрация Северного речного вокзала завершится в 2020 году.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Общество Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления В результате сильных дождей уровень Амура у Хабаровска к 19-23 августа может превысить отметку опасного явления (600 сантиметров) и подняться до 630-680 сантиметров.

Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Экономика Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

Космос Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.