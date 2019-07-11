Происшествия
Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видеоРИА Новости 05:43
На записи видно, как снаряд попадает в стену здания. Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Авто
В России состоялась премьера новой Mazda3
Только что в в Loft Hall в Москве состоялась российская премьера новой Mazda3.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Здоровье
Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом
По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Здоровье
Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди
Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Гаджеты
«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple
Из многочисленных утечек известно, что ключевой особенностью новых IPhone 11, R и Max станет их модуль основной камеры.
Обновлено в 10:41
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками
Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Авто
Porsche сохранит верность традиционным двигателям
В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
Обновлено в 12:21
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Хоккей
В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 09:45
Общество
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено 11 июля в 17:08
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Спорт
Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады
Обновлено в 12:57
Культура
Александра Панайотова атаковал мужчина с ножом
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Маркус Берг стал игроком «Краснодара»
Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".
Обновлено в 08:25
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи
41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 05:41