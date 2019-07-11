Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видеоРИА Новости 05:43

На записи видно, как снаряд попадает в стену здания. Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи.
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Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

РБК07:26

Видео обстрела украинского телеканала появилось в Сети

Газета.Ru05:31

СМИ опубликовали кадры обстрела здания телеканала в Киеве

RT на русском06:06

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

РИА Новости05:43

Момент обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомёта попал на видео

Life.ru05:46

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»

Известия06:07

Видео с места обстрела из гранатомета здания канала «112 Украина»

РЕН ТВ02:44
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Технологии

В работе «Билайн» произошел сбой

Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Обновлено в 11:25
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Авто

В России состоялась премьера новой Mazda3

Только что в в Loft Hall в Москве состоялась российская премьера новой Mazda3.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

«Спартак» с трудом победил «Сочи»

Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Здоровье

Учёные дают плачевные прогнозы: Дети стали чаще болеть диабетом

По данным проведенного английскими учеными исследования, в последние 5 лет дети стали болеть диабетом в 2 раза чаще.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Здоровье

Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди

Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
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Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

Из многочисленных утечек известно, что ключевой особенностью новых IPhone 11, R и Max станет их модуль основной камеры.
Обновлено в 10:41
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.
Обновлено в 11:45
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Обновлено в 14:07
Авто

Porsche сохранит верность традиционным двигателям

В интервью изданию WhichCar.com руководитель Porsche GT Андреас Преунингер заявил, что клиенты компании по-прежнему в 50% случаев останавливаются на ручной трансмиссии, поэтому разработчики не станут от неё отказываться.
Обновлено в 12:21
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Хоккей

В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов

Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 09:45
Общество

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Футбол

Михайлович сообщил, что у него лейкемия

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Наука

Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду

Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено 11 июля в 17:08
Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофренией

Обновлено в 06:46
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Спорт

Российские волейболисты завоевали бронзовые медали Универсиады

Обновлено в 12:57
Культура

Александра Панайотова атаковал мужчина с ножом

Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Маркус Берг стал игроком «Краснодара»

Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".
Обновлено в 08:25
Автоспорт

Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи

41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 05:41
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