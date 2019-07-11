Происшествия
Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видеоРИА Новости 05:43
На записи видно, как снаряд попадает в стену здания. Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи.
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Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Происшествия
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Происшествия
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Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
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«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп - ФНЛ
Московский "Спартак-2" сыграл вничью со счетом 2:2 с клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:00
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Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
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Телемост между Россией и Украиной состоялся
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Религия
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Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
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Экономика
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Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
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"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
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В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
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Обновлено в 06:57
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
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Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян
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Обновлено в 01:20
Транспорт
На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам
Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
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Происшествия
В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на заводе
Открытое горение ликвидировано в ангаре с макулатурой на площади 2,4 тысячи квадратных метров в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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США выступают против изменения форматов переговоров по Украине
Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.
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Происшествия
В Саратовской области произошел пожар в воинской части
Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает в субботу командование Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:43
Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49