Происшествия

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видеоРИА Новости 05:43

На записи видно, как снаряд попадает в стену здания. Как сообщает телеканал, инцидент на улице Дегтяревской произошел примерно в 03:40 ночи.
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Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина» из гранатомета

РБК07:26

Обстрел здания украинского телеканала из гранатомета попал на видео

Lenta.ru06:54

Появилось видео обстрела телеканала «112 Украина»

Известия06:07

СМИ опубликовали кадры обстрела здания телеканала в Киеве

RT на русском06:06

Момент обстрела здания телеканала «112. Украина» попал на видео

РИА Новости05:43

Момент обстрела телеканала «112 Украина» из гранатомёта попал на видео

Life.ru05:46

Видео обстрела украинского телеканала появилось в Сети

Газета.Ru05:31
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика

Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала

Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Здоровье

Просроченная каша может стать причиной развития рака

Каша с истекшим сроком годности повышает риск возникновения онкологических заболеваний, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, терапевт Анна Белоусова.
Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Нижнем Новгороде убили главу отделения военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Казаринов умер от ножевого ранения в больнице Нижнего Новгорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Погружение в реальность: тренажеры, имитирующие «Ярс» и «Тополь», показали в Петербурге

Разработанные в Петербурге тренажеры для экипажей «Ярсов» и «Тополей» отличаются от всех прочих потрясающей достоверностью.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Автоспорт

Леклер стал лучшим перед квалификацией в Сильверстоуне, Квят — 13-й

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, а его напарник Александр Албон — 10-е.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Продюсер Шатунова рассказал о здоровье певца

Обновлено в 07:44
Футбол

«Спартак-2» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче второго тура первенства Олимп - ФНЛ

Московский "Спартак-2" сыграл вничью со счетом 2:2 с клубом "СКА-Хабаровск" в домашнем матче второго тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 06:12
Политика

Телемост между Россией и Украиной состоялся

Обновлено вчера в 13:38
Религия

В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии

Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
Обновлено в 07:33
Политика

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу

"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Экономика

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Обновлено в 01:20
Транспорт

На Урале из-за жары запретили движение большегрузов по трассам

Добавим, жара на Урале задержится всего на пару дней. Уже в начале следующей недели метеорологи обещают +25С.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Нижегородской области ликвидировали открытое горение на заводе

Открытое горение ликвидировано в ангаре с макулатурой на площади 2,4 тысячи квадратных метров в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:09
Политика

США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия

В Саратовской области произошел пожар в воинской части

Пожар разгорелся в Саратовской области при заправке автоцистерны топливом, четверо военных получили травмы, сообщает в субботу командование Саратовского гарнизона.
Обновлено в 07:43
Политика

Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
Обновлено в 04:34
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
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