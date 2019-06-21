Политика

Момент нападения на российских депутатов в Грузинском парламенте сняли на видеоРЕН ТВ 19:59

Группа парламентариев ворвалась в зал и начала требовать, чтобы россияне покинули здание. Момент нападения очевидцы сняли на видео и опубликовали в Сети.
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Момент нападения на российских депутатов в Грузинском парламенте сняли на видео

РЕН ТВ19:59

Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии

Lenta.ru17:12

«Били, закидывали бутылками»: Депутат Госдумы рассказал, как сторонники Саакашвили напали в Грузии на российских политиков

Комсомольская правда15:38
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