Момент нападения на российских депутатов в Грузинском парламенте сняли на видеоРЕН ТВ 19:59

Группа парламентариев ворвалась в зал и начала требовать, чтобы россияне покинули здание. Момент нападения очевидцы сняли на видео и опубликовали в Сети.

Момент нападения на российских депутатов в Грузинском парламенте сняли на видео

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