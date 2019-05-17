Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видеоРИА Новости 06:35

В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.

Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видео

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