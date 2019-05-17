Происшествия
Момент крушения истребителя F-16 в Калифорнии попал на видеоРИА Новости 06:35
В Сети появилось видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, принадлежащего ВВС США. Ролик опубликовал телеканал ABC7. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжавшей мимо машины.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Политика
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Обновлено в 03:21
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
На проспекте Металлистов неизвестный избил 12-летнего мальчика
Неизвестный мужчина решил напасать на 12-летнего подростка на проспекте Металлистов.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
Обновлено в 00:36
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского
Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:45
Общество
За дачниками начнут следить с помощью дронов
С конца мая в Московской области стартует поиск нарушителей земельного законодательства. Его будут проводить с помощью беспилотной техники.
Обновлено в 03:07
Музыка
Группа Rammstein выпустила первый за 10 лет альбом
Обновлено в 07:07
Гаджеты
ASUS представил смартфон Zenfone 6 с поворотной камерой
Основная камера, которая является поворотной и может выполнять функции «фронталки» получила два датчика — основной с разрешением в 48 мегапикселей и 13-мегапиксельный вспомогательный.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Экономика
Россиянам рассказали, как получить 450 тыс. рублей на ипотеку
Многодетные семьи смогут претендовать на сумму до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, которую будет выделять акционерное общество «ДОМ.РФ».
Обновлено в 08:23
Политика
Порошенко забыл сообщить, что уволил своего советника Медведева
Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника Олега Медведева 3 мая, однако соответствующий указ появился на сайте Порошенко спустя две недели.
Обновлено в 07:49
Кино
Финал «Игры престолов» потребовали переснять
На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Примадонна опубликовала несколько видео с мероприятия в Stories своего Instagram.
Обновлено в 07:32
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода
После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака.
Обновлено в 07:00
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»
Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязной" нефти, находящейся в трубопроводе.
Обновлено в 08:35
Общество
Ева Лонгория показала грудь на премьере «Рокетмена» в Каннах: фото
Ева Лонгория в третий день проведения кинофестиваля дважды сменила платье на премьере фильма "Рокетмэн" про знаменитого Элтона Джона.
Обновлено в 03:10
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 17:13