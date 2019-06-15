Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

РБК09:48

В Польше легкомоторный самолёт упал в реку во время авиашоу

RT на русском09:00

В Польше на авиашоу упал легкомоторный самолёт

Говорит Москва08:00

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Известия08:40

В Польше самолёт разбился на глазах у зрителей авиашоу

Life.ru08:17

В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

ТАСС08:10

Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео

РИА Новости09:59
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