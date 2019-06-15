Происшествия

Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14

В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

РБК09:48

В Польше легкомоторный самолёт упал в реку во время авиашоу

RT на русском09:00

В Польше на авиашоу упал легкомоторный самолёт

Говорит Москва08:00

Падение самолета во время авиашоу попало на видео

Lenta.ru08:55

Як-52 упал в реку во время авиашоу в Польше

Известия08:40

В Польше самолет Як-52 упал в реку во время авиашоу

ТАСС08:10

Крушение легкомоторного самолета в Польше попало на видео

РИА Новости09:59
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Политика

В Душанбе открылся саммит СВМДА

Обновлено в 01:57
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Политика

Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество

Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму

Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Музыка

Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»

Земфира объяснила, почему отказалась от выступления в Уфе.
Обновлено в 08:03
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено в 14:06
Общество

Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Авто

Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения

Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол

Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам

Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Хоккей

НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад

В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

Новый микроскоп позволил «увидеть» электрические потенциалы атомов

Обновлено в 12:01
Политика

Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым

Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул страну

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Футбол

Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»

В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге

Обновлено в 13:49
Музыка

Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии

Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Экономика

Арендаторы расхватали магазины и офисы

В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным

Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Цех ЦНИИмаша оперативно потушили

В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти

Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18
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