Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видеоВести.Ru 08:14
В субботу, 15 июня, в польском городе Плоцке произошла авиакатастрофа с летальным исходом, попавшая на видео. Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Политика
В Душанбе открылся саммит СВМДА
Обновлено в 01:57
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Политика
Экс-глава МИД Австрии раскрыла детали приглашения Путина на свадьбу
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
Обновлено в 11:22
Общество
Росстандарт выявил 20% суррогатного бензина в Крыму
Проверки проводились на 19 АЗС в мае и начале июня 2019 года. Были отобраны 58 проб дизельного топлива и бензина.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.
Обновлено в 03:04
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Музыка
Земфира объяснила отказ выступить в Уфе на «Сердце Евразии»
Земфира объяснила, почему отказалась от выступления в Уфе.
Обновлено в 08:03
Общество
Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли
Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.
Обновлено в 14:01
Авто
Названы марки авто, которые считают именно средством передвижения
Проведя опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, к машинам которых владельцы относятся как к средству передвижения.
Обновлено вчера в 09:29
Футбол
Кафельников раскритиковал обращение Глушакова к фанатам
Известный болельщик московского "Спартака" и самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников прокомментировал недавнее заявление капитана столичного клуба Дениса Глушакова по поводу своего положения в команде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:19
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Хоккей
НХЛ. «Сент-Луис» проводит чемпионский парад
В Сент-Луисе проходит чемпионский парад по случаю победы хоккейной команды в Кубке Стэнли.
Обновлено в 14:16
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Лолите и Цекало припомнили шутку про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Обновлено в 13:00
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Футбол
Коутиньо: «Спасибо фанатам за поддержку, которую я всегда получал»
В матче открытия Кубка Америки Бразилия обыграла Боливию 3:0, два на счету Коутиньо.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Утка с утятами спровоцировала ДТП в Петербурге
Обновлено в 13:49
Музыка
Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
Указ о присвоении Алсу звания народной артистки подписал временно исполняющий обязанности главы республики Башкортостан Радий Хабиров, передают местные СМИ.
Обновлено в 05:45
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Экономика
Арендаторы расхватали магазины и офисы
В сегменте стрит-ритейла Москвы по итогам первого полугодия вакантность может снизиться до минимального уровня за три года.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Цех ЦНИИмаша оперативно потушили
В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено в 13:18