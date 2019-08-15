Происшествия

Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видеоРИА Новости 04:55

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ Жуковского. На видео слышны крики пассажиров лайнера в момент приземления. Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.
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Евгений Куйвашев
Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец 01:35

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