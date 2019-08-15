Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видеоРИА Новости 04:55
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ Жуковского. На видео слышны крики пассажиров лайнера в момент приземления. Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.
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Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни.
— Евгений Куйвашев, российский политикМосковский Комсомолец 01:35
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Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Футбол
Цорн: бюджет «Спартака» не бездонная бочка, как у кого-то в России
Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что бюджет "красно-белых" не бездонная бочка, как у некоторых клубов в России.
Обновлено в 05:30
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден «за добросовестную работу»
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 04:30
Политика
Украинская автокефальная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Экономика
ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян
Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров
Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено вчера в 10:09
Авто
На выставке Pebble Beach покажут суперкар McLaren GT от ателье MSO
Речь идет о недавно показанном суперкаре серии Gran Turismo (машина для путешествий), над которым поработали специалисты придворного ателье MSO или McLaren Special Operations.
Обновлено в 02:23
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов во вторник, 13 августа, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено 13 августа в 03:02
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
"Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Транспорт
Дорога к горнолыжным курортам в Красной поляне может стать платной
Если решение будет принято, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года, рассказывает федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»
15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Шампанское, океан и любимые женщины: как Тимати встретил свое 36-летие
15 августа Тимати отмечает 36-летие — поздравления с днем рождения он принимает не где-нибудь, а на Мальдивах, куда приехал отдыхать вместе с семьей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Инженеры впервые восстановят до летного состояния фронтовой бомбардировщик Ту-2
Российские специалисты на базе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ) впервые в мире отреставрируют до летного состояния Ту-2 - двухмоторный советский высокоскоростной фронтовой бомбардировщик времен Второй мировой войны.
Обновлено в 05:33
Футбол
Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом России
Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.
Обновлено в 04:04
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за Погба
Как утверждает El Pais, после того, как президент "Реала" Флорентино Перес отказал Зидану в покупке полузащитника, отношения между соотечественниками ухудшились, так как наставник обещал хавбеку взять его в мадридский клуб.
Обновлено в 03:50
Единоборства
Боец UFC снимется в девятом «Форсаже»
Речь идет о девятой части популярного боевика «Форсаж», которая выйдет в прокат 22 мая 2020 года.
Обновлено в 05:30