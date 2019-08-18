Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видеоРИА Новости 04:27
В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы. На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается в столб.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Общество
Астрологи назвали худших жен по знаку зодиака
Астрологи назвали топ-5 худших жен по знакам зодиака. Эти женщины не способны создать уют в семье и окружить мужа любовью и лаской.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Футбол
Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Глазьев покинет администрацию президента
Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки
Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Музыка
Джонни Марр продал душу за славу
Джонни Марр выпустил клип на песню "The Bright Parade".
Обновлено в 00:58
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Полицейские со стрельбой задержали подростка-гонщика в Ленобласти
ВАЗ остановился, столкнувшись с камнем. Водителем оказался 17-летний житель Ленобласти, который управлял машиной без прав.
Обновлено в 05:34
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Космос
ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне
Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Футбол
Кавани согласовал контракт с клубом Бекхэма
Форвард парижан согласовал контракт с клубом «Интер Майами», который принадлежит Дэвиду Бекхэму.
Обновлено в 04:27
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо первенца
Первенец Овечкина и Шубской появился на свет 18 августа 2018 года. Его назвали Сергеем – в честь погибшего старшего брата хоккеиста.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Водитель «Шкоды» погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»
По данным УГИБДД по городу и области, водитель иномарки «Шкода» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Даф» с полуприцепом, который потом вылетел в кювет.
Обновлено в 06:40
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.
Обновлено 16 августа в 09:17
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10