Происшествия

Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видеоРИА Новости 04:27

В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы. На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается в столб.
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После ДТП с туристическим автобусом в Москве госпитализированы 19 человек

ТАСС05:23

Депздрав уточнил число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

Москва 2405:41

Автобус с пассажирами протаранил столб в Москве, есть пострадавшие

РЕН ТВ02:47

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Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса на востоке Москвы

Агентство Москва03:34

Водитель попавшего в ДТП автобуса рассказал подробности аварии

РИА Новости06:23
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Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Происшествия

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Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

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Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
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Политика

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Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
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Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

Обновлено вчера в 14:38
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Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
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Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
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Космос

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Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Полицейские со стрельбой задержали подростка-гонщика в Ленобласти

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Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Космос

ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне

Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Общество

В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии

Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
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Кавани согласовал контракт с клубом Бекхэма

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Транспорт

Новый аэропорт Саратова принял первый рейс

В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
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Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо первенца

Первенец Овечкина и Шубской появился на свет 18 августа 2018 года. Его назвали Сергеем – в честь погибшего старшего брата хоккеиста.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Водитель «Шкоды» погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»

По данным УГИБДД по городу и области, водитель иномарки «Шкода» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Даф» с полуприцепом, который потом вылетел в кювет.
Обновлено в 06:40
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В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
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Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.
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Старший сын Валерии женился втайне от матери

Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
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Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета под Самарой

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