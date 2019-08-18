В Сети появилось видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы. На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается в столб.

Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео

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