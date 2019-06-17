Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую компаниюiReactor 00:23

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.

с чего всё началось

Отмечается, что китайская компания зарегистрировала на себя торговые марки российских молочных производителей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление руководителя по развитию электронной торговли РЭЦ Алексея Мурзенока.

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