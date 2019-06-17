Экономика

Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирмеИзвестия вчера в 23:59

«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
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Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
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