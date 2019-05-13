Политика
Молоко убегает из федеральных сетейКоммерсантъ 17:57
Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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Происшествия
В Гатчинском парке неизвестные убили лебедя
Обновлено в 17:04
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 15:49
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено в 17:02
Кино
Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая
Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Музыка
Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella»
В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Политика
В Литве состоится второй тур президентских выборов
Второй тур проходит через две недели после первого - в данном случае это 26 мая. Президент Литвы избирается на пять лет.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Во втором периоде встречи голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин провёл силовой приём, находясь за воротами.
Обновлено в 15:36
Общество
В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой
Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Общество
Животных из «китовой тюрьмы» освободят в начале лета
Обновлено в 21:29
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено в 19:45
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, жителям России удастся отдохнуть три дня подряд: со 2 по 4 ноября.
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров спровоцировал слухи о своей свадьбе
Весьма вероятно, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо
Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Военные ВСУ убили своего командира
Обновлено в 03:49
Здоровье
Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году
Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске
Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Футбол
Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Музыка
В Тель-Авиве официально началось Евровидение-2019
Обновлено в 17:08
Футбол
Олег Кононов: «Спартак» по всем показателям был лучше «Уфы»
Обновлено в 12:31
Политика
Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию
Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.
Обновлено в 17:02
Политика
Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ
"Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.
Обновлено в 16:33
Армия и оружие
Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО
Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.
Обновлено в 21:43
Происшествия
В ОАЭ прогремели взрывы на нефтяных танкерах
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Один из самых ярких участников «ДОМа-2» Май Абрикосов после скандального ухода с проекта сторонится светской жизни.
Обновлено в 11:00