Молоко убегает из федеральных сетейКоммерсантъ 17:57

Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.

Хоккей Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.

Происшествия В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Панаме неподалеку от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Кино Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.

Музыка Собянин назвал победителей фестиваля «Московская весна A Cappella» В Москве названы победители главного музыкального праздника этой весны - фестиваля "Московская весна A Cappella".

Шоу-бизнес Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса» Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».

Политика В Литве состоится второй тур президентских выборов Второй тур проходит через две недели после первого - в данном случае это 26 мая. Президент Литвы избирается на пять лет.

Хоккей Вратарь сборной Латвии Мерзликин провёл силовой приём в игре со Швейцарией Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею Во втором периоде встречи голкипер латвийской сборной Элвис Мерзликин провёл силовой приём, находясь за воротами.

Общество В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных Благодаря Дню народного единства, который отмечается 4 ноября, жителям России удастся отдохнуть три дня подряд: со 2 по 4 ноября.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова сменила имидж и побрилась наголо Дарья Мельникова, наиболее известная по исполнению роли Жени Васнецовой в телесериале "Папины дочки", ошарашила поклонников новой стрижкой, побрившись наголо.

Здоровье Почти 38 млн россиян прошли тестирование на ВИЧ в 2018 году Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Происшествия Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.

Политика Помпео прибывает с первым в качестве госсекретаря США визитом в Россию Госсекретарь США Майкл Помпео прибывает в понедельник с рабочим визитом в РФ, где пройдут его переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и ряд других встреч.

Политика Филарет допустил возможность раскола в ПЦУ "Патриарх" Филарет допустил раскол в украинской церкви и заявил, что уполномочен созывать собор.

Армия и оружие Истребители F-35 оборудуют ракетой-убийцей систем ПРО Истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II оснастят сверхзвуковыми ракетами AARGM-ER, предназначенными для уничтожения радаров вражеских ПРО.