Экономика
Молоко убегает из федеральных сетейКоммерсантъ вчера в 17:57
Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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Политика
Майк Помпео отменил визит в Москву
Госсекретарь США Майк Помпео отменил свою поездку в Москву.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:03
Здоровье
Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
Обновлено в 01:42
Кино
В сеть утекла дата выхода «Ведьмака» от Netflix
В прошлом месяце компания подтвердила, что «Ведьмак» выйдет в конце 2019 года, и хотя до сих пор не известна официальная дата выхода, в сети начали появляться некоторые утечки относительно этого.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Под Владимиром два человека погибли в ДТП из-за мыльного вещества
Из-за скользкого дорожного покрытия произошло три ДТП, жертвами которых стали два человека, еще девять — в том числе ребенок 2010 года рождения — получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Обновлено вчера в 17:25
Экономика
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Политика
Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора
В предыдущем аналогичном исследовании, изучавшем динамику оценки деятельности губернаторов с апреля 2018 года по октябрь 2018-го, в десятку аутсайдеров вошли главы Севастополя и Архангельской области Дмитрий Овсянников и Игорь Орлов, сообщал РБК.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Волгограде произошел пожар в частном доме и ангаре
Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено вчера в 14:25
Кино
«Мстители: Финал» удержали лидерство в российском прокате
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Гидрометцентр предупреждает о резком понижении температуры
К концу рабочей недели в центральных областях России ожидается понижение температуры. И она окажется даже ниже климатической нормы.
Обновлено в 00:56
Экономика
В России перестали чеканить копейки
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития
Татьяна Голикова теперь отвечает почти за половину национальных целей развития Три вице-премьера — Татьяна Голикова, Максим Акимов, Виталий Мутко — и первый вице-премьер Антон Силуанов принятым правительством планом объявлены ответственными за достижение национальных целей развития из майского указа Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Игры
Выйдет версия Red Dead Redemption 2 для ПК
Вторая часть знаменитой игры-вестерна Red Dead Redemption может выйти на платформе ПК.
Обновлено в 01:50
Музыка
Киркоров и Лазарев прошли по оранжевой дорожке открытия «Евровидения»
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Украинские военные провели учения по захвату судов в открытом море
Украинские военные отработали захват судов в открытом море. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
На президентских выборах в Литве состоится второй тур
Результаты состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов говорят о том, что через две недели будет организован второй тур голосования, одновременно проходившие референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте признаны несостоявшимися из-за низкой явки избирателей.
Обновлено вчера в 18:40
Технологии
Эксперты заподозрили китайских хакеров в многолетних атаках на российские госструктуры
В коде использованных хакерами инструментов встречались упоминания китайских разработчиков, во время некоторых атак фиксировались подключения с IP-адресов из Китая.
Обновлено в 01:34
Кино
«Игра престолов»: HBO показала 5 эпизод финального сезона
Канал HBO показала 5 эпизод финального сезона "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:39
Здоровье
Эндокринологи назвали ранние симптомы сахарного диабета
Врачи назвали первые симптомы сахарного диабета, которые люди чаще всего игнорируют.
Обновлено вчера в 07:05
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер на базе Polo
T-Cross нацелен дать бой таким конкурентам, как Renault Kaptur, Kia Soul, Hyundai Creta, а высокий хэтчбек на базе нового Polo таким образом поборется с Kia Rio X-Line и Lada Xray Cross.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек
В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Отдельную рассадку детей и родителей в самолетах хотят запретить
Запретить отдельную рассадку детей и родителей в самолетах предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Обновлено в 01:19
Культура
Вышел ролик о развитии театра в Хакасии
Ролик «Тетральные страницы Хакасии», созданный на основе архивных документов и фотографий из фондов главного республиканского архива, назвали интернет-выставкой или видео-экскурсией.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13