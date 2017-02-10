Экономика
Молоко убегает из федеральных сетейКоммерсантъ вчера в 17:57
Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия
Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:49
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Зеленского призвали публично присягнуть националистам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке
Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На западе Канады из-за лесных пожаров эвакуируют население
Телеканал Си-ти-ви сообщает об эвакуации населения в канадской провинции Британская Колумбия.
Обновлено вчера в 14:01
Хоккей
Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам
Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей
Участники схемы выбирали опцию перевода денег с карты на карту через сервис Mastercard – MoneySend, но в последний момент не подтверждали или отменяли операцию.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды
Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Аист-онлайн: птенцов у пернатых пар в Приамурье стало больше
Первые два вылупились еще на прошлой неделе. Пернатой маме осталось высидеть еще одно яйцо.
Обновлено в 00:35
Политика
Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах
В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Новый Kia Cerato с агрессивным дизайном появился у дилеров
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Происшествия
Приостановлены поиски туристов, попавших под лавину на Алтае
Поиски туристов, которых накрыла лавина в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины.
Обновлено 11 мая в 02:35
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон
«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Политика
В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкеры
В воскресенье утром несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах; причиной стал пожар сразу на семи нефтяных танкерах, сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко
Обновлено вчера в 09:59
Наука
Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает
В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Происшествия
У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба
Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов
Администрация президента РФ выявила регионы, в которых наблюдается самый большой запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:27
Экономика
Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника
В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Происшествия
За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара
Обновлено вчера в 22:13