Экономика

Молоко убегает из федеральных сетейКоммерсантъ вчера в 17:57

Для перехода на электронную систему учета продукции потребуется минимум год, уточняют в консультативном совете по иностранным инвестициям. Иначе возможны перебои с поставками в федеральные сети и полная остановка отгрузок в госучреждения, угрожают участники рынка.
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Молочники предупредили о последствиях введения электронной ветеринарной сертификации

Ведомости00:17

Производители молока предупредили о проблемах с поставками летом

Полит.рувчера в 23:26

Молоко убегает из федеральных сетей

Коммерсантъвчера в 17:57
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Армия и оружие

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Летевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
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Политика

Зеленского призвали публично присягнуть националистам

Избранный президент Украины Владимир Зеленский одержал победу на выборах из-за «молчания» по ключевым политическим вопросам.
Обновлено вчера в 22:24
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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Общество

Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Происшествия

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Хоккей

Сборная России встретится с чехами на чемпионате мира по хоккею

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Гаджеты

Игровая мышь Aorus M4 подходит правшам и левшам

Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus новую мышь игрового класса — модель M4, наделённую фирменной многоцветной подсветкой RGB Fusion 2.0.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия

Мошенники вывели через сервис переводов Mastercard 9 млн рублей

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Общество

Москвичей просят отказаться от автомобиля в понедельник из-за непогоды

Столичный транспортный комплекс призвал водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды в понедельник, 13 мая.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Аист-онлайн: птенцов у пернатых пар в Приамурье стало больше

Первые два вылупились еще на прошлой неделе. Пернатой маме осталось высидеть еще одно яйцо.
Обновлено в 00:35
Политика

Президент Австрии: жители страны помнят о погибших советских воинах

В Австрии помнят о советских воинах, отдавших жизнь за освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков, заявил президент страны Александер Ван дер Беллен.
Обновлено в 00:45
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Новый Kia Cerato с агрессивным дизайном появился у дилеров

Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

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Поиски туристов, которых накрыла лавина в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца из-за опасности повторного схода лавины.
Обновлено 11 мая в 02:35
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол

Кикнадзе: «Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон

«Локомотив» полностью выполнил задачу на сезон.
Обновлено вчера в 19:50
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Политика

В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкеры

В воскресенье утром несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах; причиной стал пожар сразу на семи нефтяных танкерах, сообщает телеканал al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Опубликованы результаты последнего обследования Сергея Доренко

Обновлено вчера в 09:59
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

В среднем люди сплетничают по 52 минуты в день - это около 14 % разговоров о третьих лицах.
Обновлено 11 мая в 03:37
Происшествия

У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба

Недалеко от отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла стрельба, пишет газета Miami Herald, ссылаясь на данные полиции.
Обновлено вчера в 15:52
Политика

РБК: Кремль выявил регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов

Администрация президента РФ выявила регионы, в которых наблюдается самый большой запрос на смену губернаторов.
Обновлено в 00:27
Экономика

Минск продолжит диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Минск продолжит вести диалог с Россией о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового маневра в России, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» министр экономики республики Дмитрий Крутой.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Жара в Екатеринбурге продлится до вторника

В воскресенье синоптики обещают настоящую жару: от 28 до 30 градусов тепла по Цельсию. Ветер будет со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Обновлено 11 мая в 09:19
Происшествия

За сутки в Иркутской области потушили четыре лесных пожара

Обновлено вчера в 22:13
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