Экономика
Молока, картофеля и соли не хватает в РоссииU74.Ru 04:28
Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году, и ее действие продлится до 2020 года. В документе указывается процентное соотношение отечественных и импортных продуктов в стране, для понимания того, какие рынки оказываются в зоне риска.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
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