Футбол
Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19Чемпионат 14:34
Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.
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"Военно-промышленная компания" (ВПК) разрабатывает собственную марку броневой стали, которая станет аналогом зарубежных образцов при меньшей стоимости.
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
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Командировочные просят увеличить российские чиновники
Профсоюз госслужащих жалуется на снижение уровня жизни по причине больших личных расходов в поездках по России.
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США
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Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
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Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
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США используют все методы для свержения Мадуро в Венесуэле
Вашингтон примет любые меры, чтобы добиться свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявили в Белом доме.
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Армия и оружие
Боевые действия в Идлибе возобновляются
Сирийская армия вновь начинает боевые действия в демилитаризованной зоне в Идлибе.
Обновлено вчера в 09:11
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
Обновлено в 11:03
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Общество
Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
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В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Игра Journey, разработанная студией Thatgamecompany, вышла в начале июня.
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Обновлено вчера в 08:18
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Пеле перешел из «Монако» в «Рединг»
Полузащитник "Монако" Пеле продолжит карьеру в Англии. "Рединг" на один сезон арендовал 26-летнего португальца.
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Marvel планирует снять сериал о новой супергероине
Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
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Сразу двум самолетам авиакомпании Swiss пришлось вернуться в аэропорт швейцарского Цюриха из-за удара молнии.
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Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
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