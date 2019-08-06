Футбол

Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19Чемпионат 14:34

Молодёжный состав "Зенита" в товарищеском матче обыграл "Барселону" U19 со счётом 1:0.
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