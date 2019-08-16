Футбол
«Молодежка» «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Уралом»ВКонлайн-TLT 04:57
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
В Свердловской области на спортивной базе "Бажовия" прошел матч 6-го тура молодежного первенства России. "Крылья Советов" сыграли вничью с "Уралом" - 2:2. По истечении получаса игры "Крылья" вели с преимуществом в два мяча.
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