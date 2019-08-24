Футбол
Молодёжный состав «Крыльев Советов» разгромил «Спартак»ТРК Губерния 09:07
Встреча окончилась победой волжан со счётом 4:1. Завершился матч седьмого тура первенства молодёжных составов между "Крыльями Советов" и "Спартаком".
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Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
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Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
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Экономика
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Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
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Обновлено в 14:43
Происшествия
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Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
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Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
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