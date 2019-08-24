Футбол

Молодёжный состав «Крыльев Советов» разгромил «Спартак»ТРК Губерния 09:07

Встреча окончилась победой волжан со счётом 4:1. Завершился матч седьмого тура первенства молодёжных составов между "Крыльями Советов" и "Спартаком".
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Молодёжный состав «Крыльев Советов» разгромил «Спартак»

ТРК Губерния09:07

«Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

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Молодежный состав «Крыльев Советов» обыграл сверстников из «Спартака»

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«Спартак» разгромлен «Крыльями Советов» в матче молодежных команд

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Молодежка «Спартака» проиграла в Самаре, «Арсенал» одержал волевую победу над «Оренбургом»

Sportbox.RU08:57
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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