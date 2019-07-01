Футбол

Молодёжная сборная Испании выиграла чемпионат ЕвропыЕвро-футбол.ру вчера в 16:44

Молодёжная сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы, обыграв немцев в финальном матче (2:1). На седьмой минуте счет открыл Фабиан, а в середине второй половины матча Даниэль Ольмо забил, как оказалось, "золотой гол".
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Надаль поздравил молодежную сборную Испании с победой на чемпионате Европы

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Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

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Букмекеры верят в нового чемпиона на молодежном первенстве Европы

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Евро-2019 (U-21). Финал. Испания обыграла Германию и в пятый раз стала чемпионом

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«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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В Кабуле прогремел сильный взрыв, пострадали 68 человек, сообщает местный телеканал TOLO News в твиттере.
Обновлено в 03:19
Экономика

На Украине запустили новый рынок электроэнергии

10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
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В России вступают новые правила получения кредитов для россиян

С первого июля в Россию вступают новые правила займов и кредитов для россиян.
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В Россию запретят ввозить праворульные автомобили

Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
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Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской

Обновлено в 01:49
Экономика

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено вчера в 11:38
Транспорт

Макаровский мост в Екатеринбурге откроют после обеда

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, движение планируется запустить после обеда – утром состоится приемка моста у подрядчика и приемка Госавтоинспекции.
Обновлено в 00:04
Наука

Спортсменам планируют запретить употреблять шпинат

Немецкие ученые провели масштабное исследование, длившееся 10 недель, пытаясь выяснить свойства шпината.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Транспортный Ан-26 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Анадыря

Обновлено в 04:09
Здоровье

Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз

Американка, вес которой составлял 340 килограммов, смогла похудеть практически в 5 раз. Об этом передает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Швейцарская футболистка пропала без вести на озере Комо

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ

Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей

Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Наука

Открылся опытный солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 02:51
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Здоровье

В Хабаровске госпитализированы семь человек с подозрением на бруцеллез

После забора анализов в 10-й городской больнице Хабаровска с подозрением на заболеваемость находятся 7 человек.
Обновлено в 03:27
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Единоборства

Путин стоял под гимн Украины в Минске

Обновлено в 01:39
Армия и оружие

Тихоокеанский флот получит два новейших корвета проекта 20380

Тихоокеанский флот получит новейшие корветы проекта 20380 «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Резкий» в 2020 и 2021 годах, об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 04:08
Политика

Медведев призвал обновить партию «Единая Россия»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».
Обновлено вчера в 22:15
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта

Военные Южной Кореи зафиксировали на экранах радаров в понедельник шлейф неустановленного летающего объекта в закрытой зоне около военно-демаркационной линии, отделяющей страну от КНДР, сообщило информационное агентство Ренхап.
Обновлено в 03:51
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал причину госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов впервые прокомментировал проблемы со здоровьем своей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Саша Савельева вернётся на сцену за 350 тысяч рублей

Выступление на 30-40 минут обойдется в 350 тысяч рублей.
Обновлено в 03:42
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