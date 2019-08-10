Футбол
Молодёжная команда «Барселоны» разгромила «Зенит-2»Петербургский дневник вчера в 17:51
Молодёжная команда «Барселоны» (U-19) в Петербурге разгромила «Зенит-2», которую возглавляет Владислав Радимов. Товарищеская игра прохода на стадионе "Смена" и завершилась победой каталонцев со счётом 4:1.
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Товарищеский матч. «Зенит-2» Радимова проиграл «Барселоне» (U-19) Вальдеса – 1:4
Sports.ruвчера в 04:49
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