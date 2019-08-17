Футбол
Молодёжки «Рубина» и «Арсенала» сыграли без головЕвро-футбол.ру 10:58
Чемпионат России
Казань, Стадион «Казань Арена»
В Казани завершился матч шестого тура Молодёжного первенства. "Рубин" сыграл в нулевую ничью с "Арсеналом". Команда из Татарстана набрала третье очко, у соперника - 10 пунктов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Олег Корнаухов: «Обновленный „Рубин — интересная команда, даже после двух проигрышей“»
Реальное времявчера в 03:34
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Семь человек отравились подсолнечным маслом в Ульяновской области
Обновлено вчера в 03:33
Наука
В России нашли способ создания магнитного компьютера
Обновлено 15 августа в 10:34
Космос
Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт
«На Байконуре Госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения «Союз-2.1.а» и о вывозе 19 августа РКН на стартовый комплекс», — написал Рогозин в твиттере.
Обновлено в 11:02
Волейбол
Открыто дело против показавшего расистский жест тренера сборной России
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола (FIVB) открыла дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато.
Обновлено в 13:03
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде в рамках Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса».
Обновлено в 11:30
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Футбол
«Удачи, Голова». Слуцкий поддержал Головина
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий выложил фотографию на своей странице в Instagram с российским полузащитником «Монако» Александром Головиным.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Более 1700 авиабомб времен ВОВ обезвредили в Керченской крепости
Спасатели за сутки вывезли и ликвидировали более 1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны из Керченской крепости, которая с XIX века располагается на мысе Ак-Бурун на берегу одноименного пролива.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский взялся спорить с историей
Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог
В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
Опубликованы секретные документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко опубликовал на своей странице в Facebook сканы документов, которые, по его утверждению, являются секретными и свидетельствуют о росте количества преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения в Донбассе.
Обновлено в 13:06
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Политика
В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Обновлено в 13:04
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20