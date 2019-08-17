В Казани завершился матч шестого тура Молодёжного первенства. "Рубин" сыграл в нулевую ничью с "Арсеналом". Команда из Татарстана набрала третье очко, у соперника - 10 пунктов.

Молодёжки «Рубина» и «Арсенала» сыграли без голов

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