Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021
News.ru
06:40

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. Жеребьёвка прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
News.ru06:40

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Молодежная сборная России узнала соперников по отбору к Евро-2021

Матч ТВ05:35

Молодежная сборная России узнала соперников по отбору к Евро-2021

Sportbox.RU05:35

Россия сыграет с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией в отборочном турнире молодежного Евро

Спорт-Экспресс05:35

Российская молодежка узнала соперников по отбору к ЧЕ-2021

Газета.Ru04:53

Молодежная сборная России сыграет с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией в отборе на Евро-2021

Sports.ru05:00

Молодежная сборная России узнала соперников по отборочному турниру ЧЕ-2021

Sport24.ru03:37

Соперники сборной России по отбору на Евро-2020 известны

Миасский рабочийвчера в 14:57
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По информации AFP, семь игроком Боруссии пропустят выездной матч с Монако.
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«Челси» запретил посещать матчи четырем фанатам, обвиненным в расизме

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Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

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Ла лига продолжит отстаивать право проводить матчи в США

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Луис Адриано опроверг слухи о своём уходе из «Спартака»

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Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

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Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
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Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 07:00
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«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 06:45
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«Бавария» планирует купить новых футболистов вместо Рибери и Роббена

По информации издания, «Бавария» хочет найти замену возрастным полузащитникам Франку Рибери и Арьену Роббену, а также Хамесу Родригесу, который должен вернуться в «Реал» после окончания срока аренды.
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Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Сорокин, Фарфан, Жоаозиньо

В 17-м туре было забито несколько шикарных мячей, но боковые "ножницы" в исполнении Луценко снимают все вопросы о самом красивом из них.
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