Футбол
Молодёжка «Спартака» ушла от поражения в матче с «Ахматом»Евро-футбол.ру 11:00
В предпоследнем матче пятого тура Молодёжного первенства "Ахмат" принимал "Спартак". Грозненцы вели в счете с 52-й минуты и немного не дотерпели до победного результата. Гости отыгрались за 4 минуты до завершения матча - 1:1.
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