Футбол
Молодёжка «Рубина» отыгралась в матче с «Ахматом»Евро-футбол.ру 13:04
Третий тур Молодёжного первенства завершился противостоянием "Рубина" и "Ахмата". С конца первого тайма казанцы остались вдесятером, а на 64-й минуте пропустили гол, однако вскоре "Рубин" отыгрался и свел матч вничью - 1:1.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
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