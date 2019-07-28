Третий тур Молодёжного первенства завершился противостоянием "Рубина" и "Ахмата". С конца первого тайма казанцы остались вдесятером, а на 64-й минуте пропустили гол, однако вскоре "Рубин" отыгрался и свел матч вничью - 1:1.

Молодёжка «Рубина» отыгралась в матче с «Ахматом»

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