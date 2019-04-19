Футбол
Молодёжка «Ростова» победила в ОренбургеЕвро-футбол.ру 07:08
В первом пятничном матче 24-го тура Молодёжного первенства "Оренбург" играл с "Ростовом". Гол Гочи Гогричиани на 51-й минуте был единственным и принес три очка гостям. На 83-й минуте соперники остались вдесятером после удалений Максима Сухомлинова и Андрея Киреева.
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