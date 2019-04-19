Футбол

Молодёжка «Ростова» победила в ОренбургеЕвро-футбол.ру 07:08

В первом пятничном матче 24-го тура Молодёжного первенства "Оренбург" играл с "Ростовом". Гол Гочи Гогричиани на 51-й минуте был единственным и принес три очка гостям. На 83-й минуте соперники остались вдесятером после удалений Максима Сухомлинова и Андрея Киреева.
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«Оренбург» - «Ростов»: какой из команд отдать предпочтение?

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Гол Гогричиани принёс молодёжке «Ростова» победу в Оренбурге

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«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства

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Матч ТВ06:56

Молодёжка «Ростова» победила в Оренбурге

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Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
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Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
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В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималка Ононского района сгорело более 30 домов.
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Обновлено в 10:49
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Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
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Авто

Новый кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Новые парадные кабриолеты Aurus, ставшие самой обсуждаемой новинкой последнего времени, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
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Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причине отъезда из России

Основатели компании Playrix, специализирующейся на играх, Игорь и Дмитрий Бухманы, поведали Meduza о причинах своего переезда из России в Ирландию.
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Политика

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Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что американские власти призывают все страны мира не пропускать российские самолёты в Венесуэлу.
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Общество

На Шиесе сожгли два деревянных моста

Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина до 18 июня с установлением ограничений, передает корреспондент "Ъ" из зала суда.
Обновлено в 11:47
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Лукашенко: строительство белорусской АЭС обойдется в $7 млрд

Лукашенко напомнил, что соглашение о предоставлении Минску экспортного кредита для строительства станции предусматривает выделение до $10 млрд.
Обновлено в 07:45
Политика

Украинский суд не нашел российского следа в гибели Ил-76 в Луганске

Суд в Мелитополе отказался признать гибель Александра Белого — командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в 2014 году — результатом агрессии Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Итальянец попытался перепрыгнуть на авто разводной мост в Петербурге

Гражданин Италии на каршеринговом автомобиле на полной скорости пытался перелететь на другую сторону разведенного моста.
Обновлено в 03:24
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
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Instagram может скрыть количество лайков под постом

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Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
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В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
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Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
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