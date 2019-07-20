Футбол

Молодёжка ФК «Тамбов» уступила «Локомотиву» со счётом 1:0РИА ТОП68 вчера в 13:16

Локомотив — Тамбов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
6′
Михаил Костюков
13′
Михаил Костюков
25′
Мухаммед Усман
Даниил Кленкин
Эдер
31′
Владислав Игнатьев
34′
Ведран Чорлука
43′
Владислав Игнатьев
Федор Смолов
46′
57′
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
Эдер
Михаил Лысов
63′
71′
Антон Килин
Иван Маркелов
74′
Валерий Чуперка
Гжегож Крыховяк
79′
81′
Иван Маркелов
90′
Сослан Таказов
Михаил Лысов
90′+1′
2 фото
Накануне матча между московским «Локомотивом» и ФК «Тамбов» в Москве состоялся матч молодежных команд клубов. Тамбовчане проиграли москвичам со счётом 1:0. Матч обслуживала судейская бригада во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Локомотив» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 16:30

Чемпионат08:15

Молодёжка ФК «Тамбов» уступила «Локомотиву» со счётом 1:0

РИА ТОП68вчера в 13:16

Судить матч «Локомотив» - «Тамбов» будет судейская бригада из Ижевска

Онлайн Тамбов.ру19 июля в 14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:33, Вашингтон
Политика

ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду

В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Политика

Вакарчука назвали претендентом на пост премьер-министра Украины

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук может претендовать на пост премьер-министра Украины.
Обновлено в 17:48
Политика

Партия Зеленского определилась со спикером Рады

Глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко назвал Разумкова настоящим лидером команды.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

Под Всеволожском водитель BMW вылетел в кювет и погиб

Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон

Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Автоспорт

«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли

Обновлено в 12:07
Здоровье

Дым от красноярских пожаров достиг Новосибирска и Томска

Обновлено в 11:35
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Обновлено в 11:09
Экономика

Western Union резко ограничила сумму переводов за границу

Платежная система Western Union установила максимальный лимит на трансграничные переводы одним клиентом в одну страну на уровне 600 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 17:00
Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Культура

Александр Городницкий стал первым лауреатом премии «Больше, чем поэт»

Обновлено в 14:54
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше

Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Музыка

Киркоров в Ялте признался в любви к крымчанам

Обновлено в 04:10
Музыка

Spice Girls решили выступать, пока дети будут на каникулах

Обновлено в 18:03
Единоборства

Жена находящегося в коме боксера Дадашева вылетела в США

Обновлено в 15:45
Политика

Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Рябков рассказал о запланированных в Венесуэле контактах

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в ходе визита в Венесуэлу 20-22 июля у него запланированы контакты на всех уровнях, в том числе на уровне руководства страны.
Обновлено 19 июля в 02:15
Кино

Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием

Обновлено в 06:42
Политика

Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу «Слуге народа» Зеленского

В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них.
Обновлено в 13:21
Экономика

Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для покупки Kia Soul

Русфинанс Банк предлагает особые кредитные условия для будущих владельцев кроссовера Kia Soul, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обновлено в 08:24
Кино

Вышел трейлер российского триллера «Девятая»

Обновлено в 14:40
Здоровье

Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог

Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено вчера в 23:59
Кино

Первый тизер-трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено 19 июля в 18:57
ещё по теме
Главное