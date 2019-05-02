Футбол

Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»Евро-футбол.ру 03:01

Енисей — Анжи
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
В 27-м туре молодежного первенства России "Енисей" принимал "Анжи". Хозяева победили со счетом 3:0. Голами отличились Польшиков, Матвиенко и Сахаров. Красноярцы поднялись на 11 место, набрав 31 очко, а махачкалинцы идут на 16 позиции с 13 баллами в активе.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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