Футбол
Молодёжка «Енисея» разгромно победила «Анжи»Евро-футбол.ру 03:01
В 27-м туре молодежного первенства России "Енисей" принимал "Анжи". Хозяева победили со счетом 3:0. Голами отличились Польшиков, Матвиенко и Сахаров. Красноярцы поднялись на 11 место, набрав 31 очко, а махачкалинцы идут на 16 позиции с 13 баллами в активе.
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