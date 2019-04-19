Футбол
Молодёжка «Динамо» легко обыграла «Крылья Советов»Евро-футбол.ру вчера в 09:58
В последнем пятничном матче 24-го тура Молодёжного первенства играли "Динамо" и "Крылья Советов". Москвичи сняли все вопросы о победителе к 39-й минуте, отправив в ворота противника три мяча, у самарцев получилось забить только гол престижа - 3:1.
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«Динамо» обыграло «Крылья Советов» и вышло на четвертое место в молодежном чемпионате России
Sport24.ruвчера в 10:02
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