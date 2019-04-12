Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и ЧерноваЧемпионат 07:57
В 23-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
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