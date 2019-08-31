Футбол
Тульские новости«Молодежка» тульского «Арсенала» проиграла «ЦСКА»
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Сегодня, 31 августа, в Туле состоялся матч 8-ого тура молодежного первенства России по футболу. Местный "Арсенал" принимал московский "ЦСКА". Матч закончился поражением туляков со счетом 0-1.
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Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Экономика
Идея разрешить россиянам выкупать свои долги у банков прорабатывается
Идея предоставить россиянам возможность выкупать у банков свои просроченные долги пока только прорабатывается Министерством экономического развития, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
RT на русском вчера в 08:47
Футбол
Жоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»
Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
Матч ТВ 08:20
Общество
Мутко поручил создать ливневую канализацию в Тулуне
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, поручил создать проекты ливневой канализации в пострадавших от паводка иркутских городах Нижнеудинске и Тулуне.
РБК 09:33
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Наука
Сосуды головного мозга сможет проверить робот-змея
Робота имплантируют в мозг, и он очищает сосуды от сгустков крови. К поврежденным участкам робот доставляет лекарство.
Медпульс вчера в 15:34
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Политика
Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Политика
Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Частица Вечного огня отправится из Москвы в Любляну
Российская газета 07:15
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 1 показали на фото
Megaobzor.com 05:46
Экономика
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года.
Российская газета 05:54
Общество
Основные работы по благоустройству Москвы завершат ко Дню города
Основные работы по благоустройству Москвы будут завершены ко Дню города, который отмечают в этом году 7 и 8 сентября, сейчас объем выполненных работ составляет 90%, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИА Новости 07:55
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Саутгемптоном»
Чемпионат 09:25
Здоровье
4 случая, когда опасно посещать сауну
В случае некоторых нарушений сауна может оказаться попросту опасной.
MedikForum.ru 01:01
Политика
Медведчук приехал в «Лефортово» к украинским заключенным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук прибыл в Москву, он приехал в СИЗО «Лефортово», где содержатся украинские граждане.
РБК вчера в 08:07
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Происшествия
Полицейский под Ульяновском спас двухлетнюю девочку, изрезанную вилкой
Девочку двух лет спас полицейский в Ульяновской области после того, как злоумышленник изрезал ребёнка вилкой.
REGNUM 07:09
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось десять дней
RT на русском 28 августа в 18:30
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Политика
Трамп намерен принять приглашение Меркель посетить Германию
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять приглашение канцлера Германии Ангелы Меркель посетить страну, однако не уточнил, в какие сроки он планирует нанести визит.
Народные новости вчера в 21:31
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Робот "Федор" в своем аккаунте в Twitter пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
РИА Новости 08:30
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06