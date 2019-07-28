Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»Тульская пресса вчера в 06:41
В воскресенье в рамках третьего тура молодежного первенства в Туле прошла встреча составов местного "Арсенала" и "Ростова". Матч завершился сокрушительным поражением гостей — туляки обыграли ростовцев 7:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:55, Вашингтон
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Здоровье
Ученые рассказали, чем может быть опасен секс в пожилом возрасте
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
В Донбассе военнослужащие морской пехоты Украины начали бунтовать и требовать улучшения материального обеспечения состава.
Обновлено в 01:48
Происшествия
В Кабуле при нападении на офис кандидата в премьеры погибли 20 человек
Число погибших в результате атаки на офис кандидата в премьер-министры Афганистана Амруллы Салеха в Кабуле возросло до 20, пострадали 50 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Нусрата Рахими.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Кино
Орландо Блум оценил шансы своего возвращения к роли Леголаса
Блум, сыгравший Леголаса в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на свое возвращение к этому образу.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленского высмеяли из-за упоминания несуществующего государства
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины" и стал объектом насмешек.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено 27 июля в 23:46
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено вчера в 21:41
Технологии
Россияне смогут записывать свой секс на видео для просмотра в старости
Компания VR Bangers предложила людям записывать секс в формате виртуальной реальности. В настоящее время запускается программа.
Обновлено в 01:13
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Военные приняли участие в борьбе с паводком в Амурской области
Военнослужащие Восточного военного округа приняли участие в ликвидации последствий паводка в Амурской области на реке Зее.
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено вчера в 16:13
Теннис
Австралиец де Минор выиграл турнир ATP в Атланте
Алекс де Минор из Австралии одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в американской Атланте.
Обновлено в 01:47
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Подмосковье подростков задержали за двойное убийство
Обновлено вчера в 18:25
Общество
В Лондоне предложили построить арт-башню для вышедших из тюрьмы женщин
В лондонском районе Брикстон могут построить башню для женщин, которые вышли из тюрьмы.
Обновлено в 01:47
Общество
В США умерла «самая умная» в мире собака
Бордер-колли по кличке Чейсер, жившая в штате Южная Каролина и считавшаяся самой умной в мире собакой, умерла на этой неделе в возрасте 15 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15