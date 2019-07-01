Футбол

Молодёжка «Арсенала» разгромила ростовчан: забавная игра получиласьБольшой Ростов вчера в 06:36

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Ждём игру основной сборной с «Арсеналом», которая начнётся сегодня в 16:30.
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