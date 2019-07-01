Футбол
Молодёжка «Арсенала» разгромила ростовчан: забавная игра получиласьБольшой Ростов вчера в 06:36
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 06:25, Вашингтон
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что находящиеся в Сирии американцы «разграбляют принадлежащие законному правительству страны нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 05:42
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Авто
В РФ насчитали 2,5 млн автомобилей советского производства
По состоянию на 1 января 2019 года в России было зарегистрировано почти 2,5 млн легковых автомобилей, выпущенных в период СССР или до 1992 года.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.
Обновлено в 04:49
Музыка
Медведев поздравил Крутого с днём рождения
Композитор Игорь Крутой создал уникальный творческий стиль и стал автором многих популярных песен, которые завоевали сердца миллионов людей.
Обновлено в 03:54
Футбол
Маурисио Почеттино: «После финала ЛЧ десять дней сидел дома»
Обновлено в 05:14
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Посол Украины раскрыл объёмы военной помощи из США
Посол Украины в США Валерий Чалый, который завершает миссию в Вашингтоне, сообщил, что более 90% военно-технической помощи, полученной его страной за четыре года, было направлено Вашингтоном.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Двоих петербуржцев осудили на 4 года за самосуд над школьником
Двое мужчин, знакомых матери школьника, били подростка металлической пряжкой, пытали электрическим током и затушили о голову ребенка сигарету.
Обновлено в 05:59
Общество
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины
Как сообщили "РГ" в российском представительстве AliExpress, начинается тестирование нового проекта по взаимодействию с небольшими региональными сетями и магазинами.
Обновлено в 03:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе Циркача
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии на так называемого вора в законе Циркача.
Обновлено в 05:16
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Происшествия
На выезде из Екатеринбурга четыре человека пострадали в массовом ДТП
Сегодня, 29 июля, утром на выезде из Екатеринбурга в сторону Челябинска произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает портал Е1.
Обновлено в 05:31
Общество
МИД предупредил российских граждан об активности вулкана Этна в Италии
Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупреждает российских граждан об активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
Обновлено в 04:38
Экономика
«Адамант» пускает корни в Черноземье
Петербургский девелопер «Адамант» может стать владельцем крупной в Черноземье сети продуктовых гипермаркетов «Линия».
Обновлено вчера в 18:18
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета в Москву
Обновлено в 03:55
Экономика
В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»
Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Москве задержан мужчина, разбивший стекла в машине Земфиры
Мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры Рамазановой на Фрунзенской набережной в Москве, добиваясь ее внимания.
Обновлено в 06:06
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено 27 июля в 12:04
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В подтопленных районах Амурской области запретили продажу алкоголя
Власти Амурской области запретили продавать алкоголь в пострадавших от паводка районах, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.
Обновлено в 00:04