Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает «РИА Новости».

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