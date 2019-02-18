Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитовКоммерсантъ 00:34
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:11
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