Общество

Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитовКоммерсантъ 00:34

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает «РИА Новости».
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с чего всё началось

Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов молодым россиянам

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением выдавать кредиты гражданам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Текст соответствующего обращения есть в распоряжении РИА Новости.
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РЕН ТВвчера в 20:28

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РИА Новостивчера в 20:11
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