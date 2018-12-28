Хоккей

Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Вести.Ru
18:27

Россия
Дания
4 – 0
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Группа A, сегодня
Виталий Кравцов
7'
Александр Романов
38'
Павел Шэн
54'
Иван Морозов
59'
Информация о матче: Чемпионат
Канада
14 – 0
Дания
3-й период
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Сборная России провела первый матч на стартовавшем в Канаде чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных. Наша команда с результатом 4:0 победила сверстников из Дании. Первая шайба была заброшена на 7 минуте капитаном сборной России Виталием Кравцовым.
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