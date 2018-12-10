Политика
Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагом
Молодые люди в Киеве устроили акцию дружбы с российским флагомИзвестиявчера в 17:56
Двое молодых людей пришли в центр Киева, обернувшись флагами России и Украины. Свою акцию они назвали «Обнимемся, братья» и приурочили к демонстрации дружбы между странами. Как пишет РЕН ТВ, реакция прохожих была разной.
Известиявчера в 17:56
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Политика
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