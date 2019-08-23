За последние 10–12 лет выдача ипотеки россиянам младше 30 выросла с 20% в 2006–2008 годах до 55% в 2018-м, заявил «Известиям» Никита Стасишин. Это более 800 тыс. жилищных кредитов на сумму около 1,7 трлн рублей, подсчитали «Известия» по статистике ЦБ.

с чего всё началось

За последние 10−12 лет выдача ипотеки гражданам РФ младше 30 увеличилась больше чем в три раза — с 20% в 2006—2008 гг. 55% в 2018 году. Выдано более 800 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 1,7 трлн рублей. Эксперты связывают рост молодых ипотечников с внедрением льготных программ.

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