Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрииREGNUM 08:44

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрии

Общество Кадастровая палата дала советы по покупке дачи Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Армия и оружие СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.

Происшествия Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

Общество Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Происшествия Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.

Авто GM представил недорогой Chevrolet Trailblazer Уже к началу осени нынешнего года производитель намерен начать продажи обновленного Chevrolet Trailblazer, которые соберут на предприятии автомобильных концернов GM и SAIC.

Экономика Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.

Политика Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.

Авто Hyundai Creta нового поколения представлен официально Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.

Политика Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.

Транспорт На автомагистралях России предложили сузить левую полосу Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.

Экономика ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Политика Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.

Экономика Названы выполнившие майские указы регионы Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.

Космос Грузовик Cygnus доставит на МКС еду, мышей и мини-робота Грузовик Cygnus и ракета-носитель Antares, которые принадлежат компании Northrop Grumman, уже ранее доставляли грузы на МКС.

Политика В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.

Общество В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.