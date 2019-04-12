Общество

Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрииREGNUM 08:44

Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
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Мэрия назвала законным «налог на цветы» с омской роженицы

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Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками

Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
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