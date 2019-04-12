Общество
Молодую мать из Омска заставляют платить налог за подарки от мэрииREGNUM 08:44
Ещё совсем недавно, в январе 2019 года, жительницу Омска Санию Абдуллину чиновники поздравляли с рождением первого в 2019 году ребёнка, а теперь, в апреле, с женщины требуют заплатить налог за подарки от мэрии — в размере 2343 рубля.
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Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Обновлено в 04:33
Политика
На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»
Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Общество
Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд
Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришёлся на «уважение» — такое отношение к Иосифу Сталину у 41% респондентов.
Обновлено вчера в 00:21
Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками
Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.
Обновлено в 08:42
Авто
GM представил недорогой Chevrolet Trailblazer
Уже к началу осени нынешнего года производитель намерен начать продажи обновленного Chevrolet Trailblazer, которые соберут на предприятии автомобильных концернов GM и SAIC.
Обновлено в 03:01
Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
Обновлено в 08:07
Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет.
Обновлено в 08:39
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 02:33
Политика
Первый замглавы администрации Забайкалья умер на рабочем месте
Первый замглавы администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов умер на рабочем месте в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:43
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Экономика
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.
Обновлено в 07:58
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Футбол
Вандерсон: понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол
Понятия не имею, вернётся ли Мамаев в футбол.
Обновлено в 08:47
Политика
Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit
Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 08:26
Автоспорт
Motorsport: Мазепин ведет переговоры о покупке «Уильямса»
Обновлено в 08:12
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Космос
Грузовик Cygnus доставит на МКС еду, мышей и мини-робота
Грузовик Cygnus и ракета-носитель Antares, которые принадлежат компании Northrop Grumman, уже ранее доставляли грузы на МКС.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Киеве уверены, что Зеленский прекратит войну в Донбассе
Жителям юго-востока Украины посоветовали не строить надежд на то, что в случае победы на выборах главы государства Владимир Зеленский сможет закончить войну на Донбассе.
Обновлено в 08:33
Футбол
Проданы все 35 074 билета на матч «Краснодара» и «Зенита»
Обновлено в 08:27
Кино
Сергей Безруков озвучит робота в новом фильме Сарика Андреасяна
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Политика
Медведев: Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе.
Обновлено в 07:33