Происшествия
Молодой вратарь умер после отбитого пенальти в АргентинеНародные новости вчера в 18:59
Во время матча, юный голкипер Рамон Исмаэль Коронель отразил грудью пенальти соперников, после принялся праздновать этот сейв с "одноклубниками", однако немногим позже упал на газон. Карета "скорой" прибыла на место и отправилась с юношей в больницу.
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СМИ: В Аргентине вратарь умер от сердечного приступа после отбитого пенальти
RT на русскомвчера в 16:38
В Аргентине 17-летний вратарь умер от сердечного приступа. Перед смертью он отбил пенальти
Sport24.ruвчера в 16:04
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
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