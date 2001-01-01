Молодежный состав «Ростова» на выезде обыграл «Анжи»DonDay - Новочеркасск 14:15

В 25 туре молодежного первенства России резервисты «Ростова» на выезде сыграли против сверстников из «Анжи». «Желто-синие» быстро завладели инициативой в матче против главного аутсайдера лиги. Они владели преимуществом на протяжении всех 90 минут и достаточно быстро превратил его в гол.

Политика Задержание Климца подтверждено его советником Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.

Общество Адвокат Карауловой рассказал об эмоциях после её освобождения Сергей Бадамшин, адвокат Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство»*, прокомментировал RT её выход из колонии.

Религия Благодатный огонь вновь победил тьму Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Культура Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Политика Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".

Происшествия В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат» Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Политика Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.

Футбол Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".

Шоу-бизнес Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.

Армия и оружие Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С» «Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.

Теннис Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.

Происшествия В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.

Наука Ожирение сопутствует изменениям в мозге В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.

Общество Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.