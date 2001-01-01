Футбол

Молодежный состав «Ростова» на выезде обыграл «Анжи»DonDay - Новочеркасск 14:15

Анжи — Ростов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Анжи Арена»
35′
Роман Еременко
55′
Александр Зуев
69′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Элдор Шомуродов
70′
Ивелин Попов
Алексей Ионов
Роланд Гиголаев
Магомед Эльмурзаев
74′
Камиль Закиров
78′
Андрес Понсе
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Магомед Эльмурзаев
83′
84′
Александр Зуев
Бактиер Зайнутдинов
В 25 туре молодежного первенства России резервисты «Ростова» на выезде сыграли против сверстников из «Анжи». «Желто-синие» быстро завладели инициативой в матче против главного аутсайдера лиги. Они владели преимуществом на протяжении всех 90 минут и достаточно быстро превратил его в гол.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ростов» обыграл всухую «Анжи» в молодежном первенстве России

REGNUM09:00

«Ростов» благодаря дублю Гогричиани обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс06:06

«Анжи» в меньшинстве уступил «Ростову»

Sportbox.RU05:59

«Ростов» на выезде обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

Чемпионат06:00

«Анжи» в меньшинстве уступил «Ростову»

Матч ТВ05:59

Молодёжка «Ростова» легко обыграла «Анжи»

Евро-футбол.ру06:01

Молодёжка «Ростова» побеждает в Каспийске благодаря дублю Гогричиани

Чемпионат-Ростов06:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
Политика

Задержание Климца подтверждено его советником

Украинский бизнесмен, президент компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.
Обновлено в 09:59
Общество

Адвокат Карауловой рассказал об эмоциях после её освобождения

Сергей Бадамшин, адвокат Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство»*, прокомментировал RT её выход из колонии.
Обновлено в 02:17
Религия

Благодатный огонь вновь победил тьму

Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Культура

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Автоспорт

Квят показал на Гран-при Азербайджана лучший результат сезона

Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Происшествия

В Красноярске загорелся завод, производящий ракеты «Сармат»

Крупный пожар произошел в пятницу, 26 апреля на крупном оборонном заводе "Красмаш" в Красноярске.
Обновлено вчера в 10:59
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Наука

Определены наилучшие для творчества периоды жизни

Обновлено вчера в 05:57
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.
Обновлено в 08:59
Авто

Составлен топ-5 самых мощных в мире кроссоверов

Обновлено в 11:17
Футбол

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Теннис

Тим победил испанца Надаля в полуфинале турнира в Барселоне

Австриец Доминик Тим пробился в финал теннисного турнира в Барселоне, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона евро, обыграв в полуфинале испанца Рафаэля Надаля.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено вчера в 00:07
Шоу-бизнес

Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова

Обновлено вчера в 19:07
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Театры

В театре кукол имени Образцова пройдет конференция-практикум

С 14 по 18 октября 2019 года в Государственном академическом центральном театре кукол имени С.В. Образцова состоится конференция-практикум «Актер в современном сценическом пространстве театра кукол».
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено в 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гоча Ласикович Гогричиани
Футболист
Советский и грузинский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за российский клуб «Жемчужина» (Сочи).
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное