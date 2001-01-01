Футбол
Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»Матч ТВ 06:57
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Крылья Советов» нанесли поражение «Рубину» в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд. В составе победителей отличились Ваня Вучичевич, Александр Нестеров, Александр Босов и Егор Голенков. После этой встречи самарский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
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