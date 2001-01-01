Футбол

Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»Матч ТВ 06:57

Крылья Советов — Рубин
завтра
в 11:30
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
«Крылья Советов» нанесли поражение «Рубину» в матче 23-го тура первенства России среди молодежных команд. В составе победителей отличились Ваня Вучичевич, Александр Нестеров, Александр Босов и Егор Голенков. После этой встречи самарский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Крылья Советов» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:00

Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Рубин» со счетом 4:0

Терра07:17

Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»

Sportbox.RU06:57

Молодёжная команда «Рубина» разгромно уступила в Самаре

Kazanfirst.ru06:50

Молодежный состав «Крыльев Советов» разгромил сверстников из «Рубина»

Матч ТВ06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:01, Ашберн
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Ассанжа арестовали по запросу США

Джулиан Ассанж опубликовал на своем сайте WikiLeaks тысячи секретных документов о коррупции, скандалах, обороне и дипломатии во многих странах мира, включая США, Ирак и Афганистан.
Обновлено в 07:46
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Воронеже эвакуировали мэрию и несколько школ

Обновлено в 06:46
Авто

Купеобразный кроссовер Renault Arkana получит новый двигатель в России

Кроссовер Renault Arkana, который разработан специально для российского рынка, станет совершенно новым не только концептуально, но и технически.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда из-за угрозы взрыва

Обновлено в 07:28
Общество

Майкл Калви снова заявил о своей невиновности

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в хищении крупной суммы у банка «Восточный», подтвердил в суде заявление о своей невиновности.
Обновлено в 07:55
Кино

Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Прокуратура не исключила появления новых фигурантов в деле Абызова

В уголовном деле бывшего министра Михаила Абызова могут появиться новые фигуранты.
Обновлено в 06:53
Экономика

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Общество

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Наука

Останки людей нового вида нашли на Филиппинах

Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика

В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»

Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Общество

Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 05:16
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Происшествия

Главный пилот «Аэрофлота» заплатит за попытку подкупа врача

Суд признал бывшего главного пилота «Аэрофлота» виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в значительном размере» и назначил ему штраф в размере 250 тысяч рублей.
Обновлено в 05:45
Политика

В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида

В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС

Обновлено вчера в 02:38
Политика

Соцопрос показал превосходство Зеленского над Порошенко

В первом туре выборов Зеленский набрал 30,24% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур на Украине пройдет 21 апреля.
Обновлено в 06:12
Происшествия

«Ангарскому маньяку» утвердили второй пожизненный срок

Обновлено в 07:12
Происшествия

Коллектор в Твери угрожал молодой семье

Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Политика

Египет отказался от «арабского НАТО»

Египет отказался от участия в так называемом "арабском НАТО".
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
Обновлено в 06:35
Общество

Эксперты назвали самые востребованные рабочие специальности в России

На рынке труда в регионах России отмечается рост спроса на рабочие специальности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Института повышения квалификации «ТехноПрогресс».
Обновлено в 05:19
Единоборства

Перед боем с Нурмагомедовым Макгрегор сломал ногу

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) ирландец Конор Макгрегор рассказал, что сломал ступню за три недели до боя с Хабибом Нурмагомедовым, который 6 октября 2018 года завершился досрочной победой россиянина.
Обновлено в 04:41
Авто

Автомобили, которые признали самыми красивыми за 100 лет

Авторитетный немецкий журнал Auto Bild составил список 100 самых красивых автомашин начиная с 1920-х годов прошлого века.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное