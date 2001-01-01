Молодежный состав ЦСКА обыграл ровесников из «Арсенала»Матч ТВ 07:57

ЦСКА нанес поражение «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд. В середине первого тайма Станислав Крохин открыл счет в этой встрече. Несколько минут спустя защитник армейцев Максим Елеев забил ответный гол.

Политика Климкин назвал Черное море «Бермудским треугольником» для России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Черное море никогда не будет принадлежать России, передает РИА "Новости".

Политика «Нафтогаз» заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму НАК «Нафтогаз Украины» сообщила, что выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против России по делу об утере активов в Крыму.

Экономика Росстат обнародовал зарплаты чиновников Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах государственной власти составила 126,6 тысячи рублей по итогам 2018 года, сообщил Росстат.

Общество Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.

Происшествия ФСБ задержала высокопоставленного работника ракетного завода в Миассе В пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области РБК подтвердили факт задержания одного из высокопоставленных сотрудников.

Происшествия Пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко был задержан правоохранительными органами, сообщает "РЕН ТВ".

Происшествия В Кирове освобождена врач, задержанная по делу о гибели девочки Накануне в Кирове была задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка.

Политика Россия и США договорились о снижении стоимости виз В МИД России снижение стоимости визы назвали «примером взаимовыгодного сотрудничества», который будет способствовать «расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов» между гражданами.

Происшествия Информация о падении вертолета в Подмосковье не подтвердилась Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что подмосковные спасатели проверяют информацию о якобы падении в Одинцовском районе вертолета.

Политика США заявили, что не против гуманитарной помощи Венесуэле от России Соединённые Штаты не против, чтобы Россия оказывала гуманитарную помощь Венесуэле, — но не через действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

Шоу-бизнес Петросян отказался платить за квартиру Степаненко 27 декабря 2018 года адвокат Петросяна рассказал, что юморист продолжает платить за общую с бывшей женой квартиру, но попасть туда не может, так как Степаненко его не впускает.

Общество Экс-жена депутата Госдумы предложила ограничить вход в рестораны «нищебродам» Актриса и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина Илона Столье заявила, что «нищебродам не место в дорогих ресторанах».

Кино Кинотеатры бойкотируют российский мультфильм Премьера «Королевского корги» была назначена на 7 марта, однако 1 марта Минкульт выдал картине прокатное удостоверение, в котором перенёс дату показа на конец марта или начало апреля.

Экономика КС запретил наказывать за недоплату налога из-за ошибки в кадастре Ошибочные действия или бездействие государственных и муниципальных органов, в результате которых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) оказалась внесена заниженная кадастровая стоимость земельных участков, не могут служить основанием для взыскании пени с компаний —плательщиков земельного налога, добросовестно внесших его в соответствии с информацией из ЕГРН.

Футбол «Анжи» обыграл «Оренбург» в первом матче весенней части сезона Футболисты «Анжи» в гостях обыграли «Оренбург» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги Первый матч весенней части чемпионата России по футболу прошел 1 марта в Оренбурге.

Экономика Идею госрегулирования ставок эквайринга никто не поддержал Законопроект о госрегулировании ставок на обслуживание банковских карт не поддержали ни банки, ни торговые предприятия.

Армия и оружие ОЗХО: во время атаки в сирийской Думе использовался хлор Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришли к выводу, что 7 апреля 2018 года в сирийском городе Дума был использован хлор, говорится в докладе на сайте организации.

Политика Лукашенко вспомнил о злости на Медведева из-за Абхазии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему не стал следовать примеру Москвы и признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Армия и оружие Reuters: курдские отряды начали штурм позиций ИГ в Эль-Багузе Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), состоящая преимущественно из курдов, начала в пятницу штурм одного из последних оплотов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в населенном пункте Эль-Багуз (провинция Дейр-эз-Зор).