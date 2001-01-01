Футбол
Молодежный состав ЦСКА обыграл ровесников из «Арсенала»Матч ТВ 07:57
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
ЦСКА нанес поражение «Арсеналу» в матче 18-го тура чемпионата России среди молодежных команд. В середине первого тайма Станислав Крохин открыл счет в этой встрече. Несколько минут спустя защитник армейцев Максим Елеев забил ответный гол.
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