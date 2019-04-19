Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»Телеканал Санкт-Петербург 08:44

Краснодар — Зенит
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Сегодня завершился матч 24-го тура. Важно отметить, что, как среди взрослых команд, так и среди молодежных, соперники — конкуренты в борьбе за высокие места. У дублеров, правда, ЦСКА ушел далеко вперед.
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Молодежная команда «Локомотива» обыграла сверстников из ЦСКА, «Зенит» упустил победу над «Краснодаром»

Матч ТВ08:02

Молодежка «Зенита» сыграла вничью с «Краснодаром»

Нева Спорт08:56

«Молодежка» «Зенита» в добавленное время упустила победу в матче с «Краснодаром»

Sport24.ru08:30

Молодежная команда «Локомотива» обыграла сверстников из ЦСКА, «Зенит» упустил победу над «Краснодаром»

Sportbox.RU08:02

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в молодежном первенстве, «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью

Советский спорт11:44

«Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт-Экспресс07:53

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Телеканал Санкт-Петербург08:44
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Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
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В 18:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК прямую трансляцию дебатов с переводом на русский язык.
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Политика

Порошенко назвал Зеленского мешком

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в ходе дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве назвал того «мешком».
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Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

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Обновлено в 12:46
Политика

Порошенко не ответил на серию вопросов Зеленского

Вместо одного вопроса кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский задал своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко сразу серию вопросов.
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Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Названа дата прощания с актрисой Ириной Цывиной

Обновлено в 10:08
Происшествия

Жителя Крыма приговорили к 6 годам за экстремистские посты в соцсети

«Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным активиста из Крыма Евгения Каракашева в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета», - сообщил «Интерфаксу» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин.
Обновлено в 12:04
Политика

Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Политика

Лукашенко заявил о возможном пересмотре Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил внесение изменений в Конституцию страны, о чём заявил в ежегодном послании к народу и парламенту.
Обновлено в 12:31
Космос

Обнаружена самая массивная нейтронная звезда

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

«Ужас». Ольга Бузова появилась на улице в прозрачном пеньюаре

Бузова примерила неоновые велосипедки и топ в виде лифа, накинув сверху прозрачный пеньюар с перьями.
Обновлено в 09:39
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Хоккей

Сборные США и Словакии забросили 17 шайб в матче ЮЧМ

По 4 шайбы у американцев забросили Коул Кофилд и Джек Хьюз.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro прошел тест на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Huawei P30 Pro, который является лидером рейтинга камерофонов по версии DxOMark.
Обновлено в 11:47
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В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

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Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
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Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
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Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»

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19.11 Порошенко обвиняет Зеленского в том, что он прячется от украинского народа, потому что украинцы имеют право знать, что именно собирается делать президент воюющей страны.
Обновлено в 09:35
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США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
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МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.
Обновлено в 11:21
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
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Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
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