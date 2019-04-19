Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»Телеканал Санкт-Петербург 08:44

Сегодня завершился матч 24-го тура. Важно отметить, что, как среди взрослых команд, так и среди молодежных, соперники — конкуренты в борьбе за высокие места. У дублеров, правда, ЦСКА ушел далеко вперед.

Происшествия ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.

Происшествия Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в ХМАО В городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) в одном из детских садов во время прогулки тяжело пострадал четырехлетний мальчик.

Интернет Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.

Политика Трамп назвал бредовыми заявления о себе в докладе Мюллера Президент США Дональд Трамп назвал сфабриковаными высказывания о нем со стороны «определенных людей» в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.

Происшествия Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.

Игры Новый Xbox окажется прогрессивнее PlayStation 5 Журналист Эйнсли Боуден сообщил, что новая консоль Microsoft — Xbox Anaconda — будет прогрессивнее PlayStation 5.

Экономика «Роснефть» обвинила Reuters в информационной диверсии «Роснефть» обвинила агентство Reuters в «откровенной лжи» в публикации о том, что Венесуэла обошла санкции США, воспользовавшись услугами «Роснефти».

Политика Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.

Авто УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».

Происшествия Футболиста Гулиева лишили водительских прав за проезд на красный свет Мировой суд Москвы лишил футболиста «Спартака» Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца. Об этом 19 апреля сообщает ТАСС.

Экономика Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год Доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году составил 34,7 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте регулятора декларации.

Армия и оружие На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун» На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».

Происшествия Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Происшествия Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.

Гаджеты Apple задерживает выплаты российским разработчикам приложений Разработчики приложений для магазина App Store пожаловались на форуме Apple, что компания стала задерживать выплаты.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Игры В резюме бывшего художника Rockstar нашли упоминание GTA 6 Rockstar совсем недавно выпустила Red Dead Redemption 2 и пока что даже не намекала на анонс GTA 6. Однако, над игрой уже довольно давно ведётся активная работа - об этом стало известно из резюме бывшего художника Rockstar.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой Украинский предприниматель Игорь Коломойский назвал действующего президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.

Происшествия Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.

Гаджеты Экран складного Samsung Galaxy Fold переломился Еще до начала широких продаж складной Galaxy Fold сломался в руках журналистов, которые его тестировали.