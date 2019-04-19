Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»Телеканал Санкт-Петербург 08:44
Сегодня завершился матч 24-го тура. Важно отметить, что, как среди взрослых команд, так и среди молодежных, соперники — конкуренты в борьбе за высокие места. У дублеров, правда, ЦСКА ушел далеко вперед.
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