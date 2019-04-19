Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»Телеканал Санкт-Петербург 08:44
Сегодня завершился матч 24-го тура. Важно отметить, что, как среди взрослых команд, так и среди молодежных, соперники — конкуренты в борьбе за высокие места. У дублеров, правда, ЦСКА ушел далеко вперед.
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Лукашенко сделал важное заявление касательно независимости Белоруссии
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Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Посол США на Украине назвала три приоритета страны после выборов
Посол США на Украине Мари Йованович обозначила три приоритета страны после президентских выборов, второй тур которых пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:29
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Школьницы избили сверстницу в Ленинградской области
Обновлено в 11:47
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
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Доходы россиян снижаются из-за нерастущих зарплат
В 2018 г. доходы населения сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). Если эту выплату не учитывать, то реальные доходы выросли в прошлом году на 0,3%.
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Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой
Обновлено в 09:56
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых россиян
Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолёты в Венесуэлу
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Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей об осложнении поездок по выходным
Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупреждает, что из-за хорошей погоды поток автомобилей, следующих в область из Москвы вечером в пятницу, резко увеличится.
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Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
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Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет
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В Забайкалье сгорели дома, в огне – заповедник
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Обновлено в 10:08
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27