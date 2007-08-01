Футбол

Молодежный «Зенит» сыграет с «Барселоной» в ПетербургеСпорт день за днем 03 августа в 10:01

Анонсировано проведение матча между молодежными футбольными клубами «Зенита» и «Барселоны». Матч пройдет 6 августа на стадионе «Смена» (Верности,21). Молодежной командой из Каталонии руководит чемпион мира и Европы, победитель Лиги Чемпионов и чемпионата Испании в составе «Барселоны» Виктор Вальдес.
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