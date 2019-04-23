Футбол

Молодежный «Зенит» разгромил «Динамо»Петербургский дневник 08:14

Зенит — Динамо
завтра
в 14:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сегодня, 23 апреля, состоялся матч 25-го тура молодежного первенства клубов РПЛ. Петербургский «Зенит» на своем поле одержал победу над «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:0. Очки команде игроки принесли во втором тайме игры – дважды пробил головой летящие мячи защитник «Зенита» Владислав Молчан.
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